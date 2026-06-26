PUMA Aktie

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WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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Lohnende PUMA SE-Anlage? 26.06.2026 10:03:50

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PUMA SE von vor 5 Jahren angefallen

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PUMA SE von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen PUMA SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden PUMA SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 98,64 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das PUMA SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,014 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2026 auf 26,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26,82 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 73,18 Prozent abgenommen.

PUMA SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: PUMA SE

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