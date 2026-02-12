MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in RATIONAL-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden RATIONAL-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die RATIONAL-Aktie an diesem Tag bei 397,20 EUR. Bei einem RATIONAL-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,518 RATIONAL-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 929,76 EUR, da sich der Wert eines RATIONAL-Papiers am 11.02.2026 auf 766,50 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 92,98 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von RATIONAL belief sich jüngst auf 8,78 Mrd. Euro. Die RATIONAL-Aktie ging am 03.03.2000 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs der RATIONAL-Aktie lag damals bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at