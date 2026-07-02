RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Lukrativer RATIONAL-Einstieg?
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02.07.2026 10:03:41
MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren eingebracht
Am 02.07.2016 wurde die RATIONAL-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 420,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das RATIONAL-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,238 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 153,87 EUR, da sich der Wert eines RATIONAL-Papiers am 01.07.2026 auf 647,50 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53,87 Prozent angezogen.
RATIONAL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,28 Mrd. Euro. Die RATIONAL-Aktie ging am 03.03.2000 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs der RATIONAL-Aktie lag damals bei 35,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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