RATIONAL Aktie

RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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Lukrativer RATIONAL-Einstieg? 02.07.2026 10:03:41

MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RATIONAL-Aktie gebracht.

Am 02.07.2016 wurde die RATIONAL-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 420,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das RATIONAL-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,238 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 153,87 EUR, da sich der Wert eines RATIONAL-Papiers am 01.07.2026 auf 647,50 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53,87 Prozent angezogen.

RATIONAL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,28 Mrd. Euro. Die RATIONAL-Aktie ging am 03.03.2000 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs der RATIONAL-Aktie lag damals bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: RATIONAL

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