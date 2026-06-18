RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Lohnender RATIONAL-Einstieg?
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18.06.2026 10:04:37
MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden RATIONAL-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das RATIONAL-Papier bei 655,00 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das RATIONAL-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,527 RATIONAL-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.06.2026 auf 671,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 024,43 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,44 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von RATIONAL belief sich zuletzt auf 7,52 Mrd. Euro. Am 03.03.2000 fand der erste Handelstag des RATIONAL-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der RATIONAL-Aktie wurde der Erstkurs mit 35,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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