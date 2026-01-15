MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RATIONAL-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in RATIONAL gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das RATIONAL-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 389,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,257 RATIONAL-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 168,16 EUR, da sich der Wert eines RATIONAL-Papiers am 14.01.2026 auf 655,50 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 68,16 Prozent.

Der Börsenwert von RATIONAL belief sich jüngst auf 7,69 Mrd. Euro. Am 03.03.2000 fand der erste Handelstag der RATIONAL-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Anteils auf 35,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at