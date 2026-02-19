RATIONAL Aktie

RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
RATIONAL-Anlage unter der Lupe 19.02.2026 10:03:24

MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr gekostet

MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen RATIONAL-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden RATIONAL-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 860,50 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RATIONAL-Aktie investiert, befänden sich nun 11,621 RATIONAL-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen RATIONAL-Anteile wären am 18.02.2026 8 582,22 EUR wert, da der Schlussstand 738,50 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,18 Prozent.

Jüngst verzeichnete RATIONAL eine Marktkapitalisierung von 8,38 Mrd. Euro. RATIONAL-Anteile wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des RATIONAL-Papiers bei 35,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: RATIONAL

Nachrichten zu RATIONAL AG

mehr Nachrichten