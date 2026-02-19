MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen RATIONAL-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden RATIONAL-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 860,50 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RATIONAL-Aktie investiert, befänden sich nun 11,621 RATIONAL-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen RATIONAL-Anteile wären am 18.02.2026 8 582,22 EUR wert, da der Schlussstand 738,50 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,18 Prozent.

Jüngst verzeichnete RATIONAL eine Marktkapitalisierung von 8,38 Mrd. Euro. RATIONAL-Anteile wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des RATIONAL-Papiers bei 35,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at