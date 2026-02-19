RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|RATIONAL-Anlage unter der Lupe
|
19.02.2026 10:03:24
MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden RATIONAL-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 860,50 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RATIONAL-Aktie investiert, befänden sich nun 11,621 RATIONAL-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen RATIONAL-Anteile wären am 18.02.2026 8 582,22 EUR wert, da der Schlussstand 738,50 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,18 Prozent.
Jüngst verzeichnete RATIONAL eine Marktkapitalisierung von 8,38 Mrd. Euro. RATIONAL-Anteile wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des RATIONAL-Papiers bei 35,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
12.02.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.02.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Rational auf 835 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|RATIONAL-Aktie zieht kräftig an: Umsatz auf Rekordhöhe - Gewinn mehr als erwartet gesteigert (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Rational brechen aus - Hoch seit Mai nach starkem Quartal (dpa-AFX)
|
05.02.26
|WDH/ROUNDUP: Rational schlägt Erwartungen mit starkem Schlussquartal (dpa-AFX)