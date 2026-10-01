RATIONAL Aktie

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WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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RATIONAL-Investment 01.10.2026 10:03:17

MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr gekostet

MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in RATIONAL gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit RATIONAL-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 662,50 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das RATIONAL-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,509 RATIONAL-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 569,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 858,87 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 14,11 Prozent.

Jüngst verzeichnete RATIONAL eine Marktkapitalisierung von 6,50 Mrd. Euro. Das RATIONAL-Papier wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die RATIONAL-Aktie bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: RATIONAL

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