RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Lukrativer RATIONAL-Einstieg?
|
12.03.2026 10:03:19
MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem RATIONAL-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die RATIONAL-Aktie bei 453,00 EUR. Bei einem RATIONAL-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,075 RATIONAL-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.03.2026 auf 678,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 966,89 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 14 966,89 EUR, was einer positiven Performance von 49,67 Prozent entspricht.
RATIONAL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,71 Mrd. Euro. Das RATIONAL-Papier wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Papiers auf 35,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|671,50
|-0,74%
