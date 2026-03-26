RATIONAL Aktie

RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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Lukrativer RATIONAL-Einstieg? 26.03.2026 10:03:29

MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in RATIONAL gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das RATIONAL-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der RATIONAL-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 609,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das RATIONAL-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,642 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 626,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 027,91 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,79 Prozent erhöht.

RATIONAL wurde am Markt mit 7,12 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der RATIONAL-Papiere an der Börse XETRA war der 03.03.2000. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Papiers auf 35,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: RATIONAL

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