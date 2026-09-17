MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen RATIONAL-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde das RATIONAL-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 870,20 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 11,492 RATIONAL-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 676,63 EUR, da sich der Wert einer RATIONAL-Aktie am 16.09.2026 auf 581,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 33,23 Prozent verkleinert.

RATIONAL wurde am Markt mit 6,54 Mrd. Euro bewertet. Die RATIONAL-Aktie wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Papiers auf 35,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at