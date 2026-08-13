RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|RATIONAL-Anlage
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13.08.2026 10:03:44
MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren bedeutet
Am 13.08.2023 wurden RATIONAL-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der RATIONAL-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 668,50 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die RATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,150 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 94,09 EUR, da sich der Wert einer RATIONAL-Aktie am 12.08.2026 auf 629,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,91 Prozent verringert.
RATIONAL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,35 Mrd. Euro gelistet. Das RATIONAL-IPO fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des RATIONAL-Anteils belief sich damals auf 35,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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