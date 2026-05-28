MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in RATIONAL-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 28.05.2021 wurde die RATIONAL-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 744,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,343 RATIONAL-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 27.05.2026 auf 659,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 885,47 EUR wert. Mit einer Performance von -11,45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von RATIONAL belief sich zuletzt auf 7,47 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der RATIONAL-Aktie fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der RATIONAL-Anteilsschein bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at