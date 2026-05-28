RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Langfristige Investition
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28.05.2026 10:03:14
MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren eingebracht
Am 28.05.2021 wurde die RATIONAL-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 744,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,343 RATIONAL-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 27.05.2026 auf 659,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 885,47 EUR wert. Mit einer Performance von -11,45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von RATIONAL belief sich zuletzt auf 7,47 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der RATIONAL-Aktie fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der RATIONAL-Anteilsschein bei 35,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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