MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die RATIONAL-Aktie Anlegern gebracht.

Die RATIONAL-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die RATIONAL-Anteile bei 766,00 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 13,055 RATIONAL-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 640,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 355,09 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 16,45 Prozent vermindert.

Der Marktwert von RATIONAL betrug jüngst 7,32 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der RATIONAL-Papiere fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ein RATIONAL-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at