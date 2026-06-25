MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in RATIONAL eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das RATIONAL-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die RATIONAL-Anteile bei 771,20 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,967 RATIONAL-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 486,77 EUR, da sich der Wert eines RATIONAL-Anteils am 24.06.2026 auf 654,50 EUR belief. Damit wäre die Investition 15,13 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von RATIONAL belief sich jüngst auf 7,38 Mrd. Euro. RATIONAL-Papiere wurden am 03.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des RATIONAL-Papiers lag beim Börsengang bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at