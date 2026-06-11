MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RATIONAL von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in RATIONAL-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die RATIONAL-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die RATIONAL-Aktie an diesem Tag 737,50 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RATIONAL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,136 RATIONAL-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.06.2026 gerechnet (652,50 EUR), wäre die Investition nun 88,47 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,53 Prozent abgenommen.

RATIONAL wurde am Markt mit 7,44 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der RATIONAL-Aktie an der Börse XETRA war der 03.03.2000. Zum Börsendebüt der RATIONAL-Aktie wurde der Erstkurs mit 35,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at