MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor einem Jahr eingebracht

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier an diesem Tag bei 42,65 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 234,467 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2023 26 060,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 111,15 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 26 060,96 EUR, was einer positiven Performance von 160,61 Prozent entspricht.

Alle Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at