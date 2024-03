MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 01.03.2019 wurden Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 37,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,027 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.02.2024 auf 139,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 779,73 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 277,97 Prozent angewachsen.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wurde am Markt mit 2,89 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at