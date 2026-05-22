Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Frühes Investment
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22.05.2026 10:04:00
MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 156,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,373 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 285,91 EUR, da sich der Wert einer Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie am 21.05.2026 auf 44,86 EUR belief. Mit einer Performance von -71,41 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 933,98 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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