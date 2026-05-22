Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 22.05.2026 10:04:00

MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren gekostet

MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 156,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,373 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 285,91 EUR, da sich der Wert einer Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie am 21.05.2026 auf 44,86 EUR belief. Mit einer Performance von -71,41 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 933,98 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Redcare Pharmacy

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Nachrichten