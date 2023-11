MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier an diesem Tag bei 45,08 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,218 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 275,51 EUR, da sich der Wert einer Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie am 23.11.2023 auf 124,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 175,51 Prozent erhöht.

Der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Wert an der Börse wurde auf 2,47 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at