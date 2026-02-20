Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

Investmentbeispiel 20.02.2026 10:04:15

MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile betrug an diesem Tag 68,90 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,451 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien. Die gehaltenen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile wären am 19.02.2026 96,23 EUR wert, da der Schlussstand 66,30 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3,77 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) einen Börsenwert von 1,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

