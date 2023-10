MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) verloren

Am 06.10.2020 wurde das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 142,80 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,028 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2023 7 762,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 110,85 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 22,37 Prozent.

Am Markt war Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) jüngst 2,00 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at