MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier letztlich bei 182,40 EUR. Bei einem Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,548 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 27,26 EUR, da sich der Wert eines Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteils am 23.04.2026 auf 49,72 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,74 Prozent verringert.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at