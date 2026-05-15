MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 3 Jahren bedeutet

Am 15.05.2023 wurden Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile bei 94,18 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie investiert, befänden sich nun 1,062 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 49,31 EUR, da sich der Wert einer Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie am 14.05.2026 auf 46,44 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,69 Prozent verringert.

Insgesamt war Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zuletzt 944,84 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at