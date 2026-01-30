Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

Profitable Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anlage? 30.01.2026 10:03:53

MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 30.01.2021 wurde die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie 192,60 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,519 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 29.01.2026 auf 59,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31,02 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 68,98 Prozent eingebüßt.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,23 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Redcare Pharmacy

