Lukrative Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anlage? 13.03.2026 10:03:45

MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie an diesem Tag 126,90 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,788 Anteilen. Die gehaltenen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien wären am 12.03.2026 32,89 EUR wert, da der Schlussstand 41,74 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 67,11 Prozent gleich.

Alle Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 839,46 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Redcare Pharmacy

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

