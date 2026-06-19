Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anlage
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19.06.2026 10:04:24
MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 169,30 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,067 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 966,33 EUR, da sich der Wert eines Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papiers am 18.06.2026 auf 67,15 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 60,34 Prozent verringert.
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,30 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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