Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anlage 16.01.2026 10:03:45

MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile bei 119,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,347 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile wären am 15.01.2026 543,82 EUR wert, da der Schlussstand 65,15 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 45,62 Prozent vermindert.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Redcare Pharmacy

