Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anlage
|
16.01.2026 10:03:45
MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile bei 119,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,347 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile wären am 15.01.2026 543,82 EUR wert, da der Schlussstand 65,15 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 45,62 Prozent vermindert.
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
16.01.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
13.01.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
13.01.26
|XETRA-Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)