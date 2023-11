MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 03.11.2020 wurden Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 145,60 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,687 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2023 gerechnet (111,55 EUR), wäre die Investition nun 76,61 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,39 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) eine Börsenbewertung in Höhe von 2,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at