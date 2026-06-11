MDAX-Titel RENK-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RENK Anlegern eine Freude

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von MDAX-Titel RENK am 10.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,58 EUR für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 38,10 Prozent. Insgesamt wurde beschlossen 42,00 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 39,91 Prozent zugenommen.

Veränderung der RENK-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das RENK-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 50,48 EUR. Der RENK-Anteilsschein wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem RENK-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die RENK-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Das RENK-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,08 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 2,29 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite

In einem Zeitraum von 3 Jahren blieb der RENK-Kurs im XETRA-Handel auf gleichem Niveau. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit Prozent fast genauso entwickelt wie der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel RENK

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,72 EUR aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,45 Prozent ansteigen.

RENK-Eckdaten

Der Börsenwert des MDAX-Unternehmens RENK steht aktuell bei 5,157 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von RENK beträgt aktuell 53,43. 2025 setzte RENK 1,366 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 1,00 EUR.

Redaktion finanzen.at