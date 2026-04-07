RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|Performance im Blick
|
07.04.2026 10:03:42
MDAX-Titel RENK-Aktie: So viel hätte eine Investition in RENK von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das RENK-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die RENK-Aktie an diesem Tag bei 40,34 EUR. Bei einem RENK-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 247,893 RENK-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 53,89 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 358,95 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 33,59 Prozent.
Der Börsenwert von RENK belief sich jüngst auf 5,39 Mrd. Euro. Das RENK-Papier wurde am 07.02.2024 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des RENK-Papiers lag damals bei 17,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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