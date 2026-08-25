RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|Lukratives RENK-Investment?
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25.08.2026 10:03:37
MDAX-Titel RENK-Aktie: So viel hätte eine Investition in RENK von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde das RENK-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der RENK-Aktie betrug an diesem Tag 59,46 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,818 RENK-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (46,44 EUR), wäre die Investition nun 781,03 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 21,90 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für RENK eine Börsenbewertung in Höhe von 4,78 Mrd. Euro. RENK-Anteile wurde am 07.02.2024 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der RENK-Aktie lag damals bei 17,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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