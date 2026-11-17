Am 17.11.2025 wurden RENK-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 63,38 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,778 RENK-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 515,78 EUR, da sich der Wert einer RENK-Aktie am 16.11.2026 auf 32,69 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 48,42 Prozent vermindert.

RENK wurde am Markt mit 3,28 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des RENK-Anteils fand am 07.02.2024 an der Börse XETRA statt. Die RENK-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at