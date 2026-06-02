RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|Langfristige Performance
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02.06.2026 10:04:20
MDAX-Titel RENK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RENK von vor einem Jahr eingebracht
Am 02.06.2025 wurde das RENK-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 81,50 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 12,270 RENK-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 642,82 EUR, da sich der Wert eines RENK-Anteils am 01.06.2026 auf 52,39 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,72 Prozent verringert.
Der Börsenwert von RENK belief sich zuletzt auf 5,69 Mrd. Euro. Die RENK-Aktie ging am 07.02.2024 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des RENK-Anteils belief sich damals auf 17,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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