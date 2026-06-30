RENK Aktie

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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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RENK-Investmentbeispiel 30.06.2026 10:03:52

MDAX-Titel RENK-Aktie: So viel Verlust hätte ein RENK-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen RENK-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde das RENK-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das RENK-Papier an diesem Tag bei 67,86 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 147,362 RENK-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.06.2026 auf 42,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 301,95 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 36,98 Prozent verkleinert.

Der RENK-Wert an der Börse wurde auf 4,22 Mrd. Euro beziffert. Das RENK-Papier wurde am 07.02.2024 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RENK-Papiers auf 17,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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