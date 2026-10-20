MDAX-Titel RENK-Aktie: So viel Verlust hätte eine RENK-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in RENK-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

RENK-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des RENK-Papiers betrug an diesem Tag 66,95 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die RENK-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,494 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 57,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,19 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42,96 Prozent abgenommen.

RENK wurde am Markt mit 3,83 Mrd. Euro bewertet. Die RENK-Aktie wurde am 07.02.2024 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die RENK-Aktie bei 17,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at