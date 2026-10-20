RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|RENK-Anlage
|
20.10.2026 10:03:36
MDAX-Titel RENK-Aktie: So viel Verlust hätte eine RENK-Investition von vor einem Jahr eingebracht
RENK-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des RENK-Papiers betrug an diesem Tag 66,95 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die RENK-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,494 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 57,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,19 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42,96 Prozent abgenommen.
RENK wurde am Markt mit 3,83 Mrd. Euro bewertet. Die RENK-Aktie wurde am 07.02.2024 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die RENK-Aktie bei 17,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RENK
|
20.10.26
|MDAX-Titel RENK-Aktie: So viel Verlust hätte eine RENK-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.10.26
|Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS legen zu: Diese Faktoren treiben die Rüstungswerte (finanzen.at)
|
16.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu RENK
|07.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|37,14
|-2,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.