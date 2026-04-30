MDAX-Titel RTL-Aktie: RTL kürzt Dividende

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Titel RTL am 29.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,65 EUR auszuschütten. Damit wurde die RTL-Dividende im Vorjahresvergleich um 69,48 Prozent vermindert. Insgesamt wurde entschieden 473,00 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 11,03 Prozent.

Entwicklung der RTL-Dividendenrendite

Das RTL-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 37,90 EUR aus dem XETRA-Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von RTL wird das RTL-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf das RTL-Papier auswirken. Die Zahlung der Dividende an die RTL-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Das RTL-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,88 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 7,96 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der RTL-Aktienkurs via XETRA um 22,53 Prozent verringert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 39,72 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen in der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (ProSiebenSat1 Media SE) erweist sich RTL 2025 als unübertroffene Dividenden-Aktie. Neben einer Top-Dividende stellt die RTL-Aktie die Konkurrenz auch mit der höchsten Dividendenrendite in den Schatten. Die zweitbeste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist ProSiebenSat1 Media SE mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,05 EUR und einer Dividendenrendite von 1,03 Prozent.

RTL-Dividendenausblick

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 2,32 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 7,02 Prozent ansteigen.

Basisdaten von RTL

Die Börsenbewertung des MDAX-Unternehmens RTL beträgt aktuell 5,834 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie RTL besitzt aktuell ein KGV von 5,42. Im Jahr 2025 erwirtschaftete RTL einen Umsatz von 6,018 Mrd.EUR sowie ein EPS von 6,36 EUR.

Redaktion finanzen.at