MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in RTL abgeworfen

Wer vor Jahren in RTL eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

RTL-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der RTL-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31,32 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 319,285 RTL-Anteilen. Die gehaltenen RTL-Papiere wären am 06.10.2023 10 293,74 EUR wert, da der Schlussstand 32,24 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,94 Prozent angewachsen.

Alle RTL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at