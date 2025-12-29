RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|RTL-Investment
|
29.12.2025 10:03:51
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das RTL-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,85 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 372,439 RTL-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der RTL-Aktie auf 33,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 607,08 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,07 Prozent vermehrt.
RTL war somit zuletzt am Markt 5,24 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: RTL Group
