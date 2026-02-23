RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 23.02.2026 10:04:23

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in RTL-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden RTL-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 31,35 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die RTL-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,190 RTL-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.02.2026 119,14 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,35 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 19,14 Prozent gleich.

RTL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu RTL

mehr Nachrichten