RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Performance im Blick
|
23.02.2026 10:04:23
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden RTL-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 31,35 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die RTL-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,190 RTL-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.02.2026 119,14 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,35 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 19,14 Prozent gleich.
RTL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
