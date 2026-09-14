MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in RTL-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde das RTL-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 33,04 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die RTL-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 302,663 RTL-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des RTL-Papiers auf 31,95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 670,10 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 3,30 Prozent.

Der Börsenwert von RTL belief sich jüngst auf 4,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at