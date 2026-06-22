RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Lukrative RTL-Investition?
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22.06.2026 10:04:20
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RTL von vor 3 Jahren verloren
Das RTL-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 36,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 271,739 RTL-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.06.2026 auf 31,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 627,72 EUR wert. Mit einer Performance von -13,72 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
RTL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: RTL Group
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