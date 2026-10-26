RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

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Profitable RTL-Anlage? 26.10.2026 10:04:08

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 10 Jahren bedeutet

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in RTL-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die RTL-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die RTL-Anteile bei 70,55 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das RTL-Papier investiert hätte, befänden sich nun 141,743 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (31,40 EUR), wäre das Investment nun 4 450,74 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 55,49 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war RTL zuletzt 4,74 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: RTL Group

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