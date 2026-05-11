MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in RTL-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit RTL-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die RTL-Aktie an diesem Tag 74,75 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 133,779 RTL-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 374,58 EUR, da sich der Wert eines RTL-Anteils am 08.05.2026 auf 32,70 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 56,25 Prozent eingebüßt.

RTL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at