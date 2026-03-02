RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 02.03.2026 10:16:34

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in RTL-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem RTL-Papier statt. Zur Schlussglocke waren RTL-Anteile an diesem Tag 45,76 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die RTL-Aktie investiert hat, hat nun 21,853 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.02.2026 auf 37,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 811,84 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 18,82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von RTL bezifferte sich zuletzt auf 5,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: RTL Group

Nachrichten zu RTL

mehr Nachrichten

Analysen zu RTL

mehr Analysen
15.01.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 RTL Equal Weight Barclays Capital
18.11.25 RTL Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RTL 36,90 -0,14% RTL

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:01 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen