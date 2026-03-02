RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Performance unter der Lupe
|
02.03.2026 10:16:34
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem RTL-Papier statt. Zur Schlussglocke waren RTL-Anteile an diesem Tag 45,76 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die RTL-Aktie investiert hat, hat nun 21,853 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.02.2026 auf 37,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 811,84 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 18,82 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von RTL bezifferte sich zuletzt auf 5,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: RTL Group
