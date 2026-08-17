RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|RTL-Anlage im Blick
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17.08.2026 10:04:12
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Die RTL-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren RTL-Anteile an diesem Tag 34,40 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,070 RTL-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 936,05 EUR, da sich der Wert eines RTL-Anteils am 14.08.2026 auf 32,20 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,40 Prozent abgenommen.
Insgesamt war RTL zuletzt 4,86 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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