RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
RTL-Anlage im Blick 17.08.2026 10:04:12

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in RTL-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die RTL-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren RTL-Anteile an diesem Tag 34,40 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,070 RTL-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 936,05 EUR, da sich der Wert eines RTL-Anteils am 14.08.2026 auf 32,20 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,40 Prozent abgenommen.

Insgesamt war RTL zuletzt 4,86 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: RTL Group

Nachrichten zu RTL

mehr Nachrichten

Analysen zu RTL

mehr Analysen
12.08.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
13.05.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
11.05.26 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RTL 32,00 -0,16% RTL

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen