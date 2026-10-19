RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Performance unter der Lupe
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19.10.2026 10:04:18
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem RTL-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 50,25 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 19,900 RTL-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 30,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 610,95 EUR wert. Damit wäre die Investition um 38,91 Prozent gesunken.
Der RTL-Wert an der Börse wurde auf 4,63 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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