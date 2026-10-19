MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in RTL-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem RTL-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 50,25 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 19,900 RTL-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 30,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 610,95 EUR wert. Damit wäre die Investition um 38,91 Prozent gesunken.

Der RTL-Wert an der Börse wurde auf 4,63 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at