MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die RTL-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das RTL-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen RTL-Anteile an diesem Tag bei 51,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die RTL-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,949 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen RTL-Aktien wären am 02.04.2026 71,25 EUR wert, da der Schlussstand 36,55 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,75 Prozent abgenommen.

Insgesamt war RTL zuletzt 5,66 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at