MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die RTL-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der RTL-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das RTL-Papier bei 33,90 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,950 RTL-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 88,05 EUR, da sich der Wert eines RTL-Anteils am 15.05.2026 auf 29,85 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,95 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete RTL eine Marktkapitalisierung von 4,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at