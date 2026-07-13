RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

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Profitable RTL-Investition? 13.07.2026 10:04:05

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen RTL-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Das RTL-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 34,35 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 291,121 RTL-Aktien im Depot. Die gehaltenen RTL-Aktien wären am 10.07.2026 9 082,97 EUR wert, da der Schlussstand 31,20 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9,17 Prozent eingebüßt.

RTL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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