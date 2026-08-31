RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Lukratives RTL-Investment?
|
31.08.2026 10:03:47
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 10 Jahren bedeutet
Das RTL-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 75,45 EUR. Bei einem RTL-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,325 RTL-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2026 42,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,05 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -57,52 Prozent.
RTL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: RTL Group
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